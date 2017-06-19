رحب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإحراز التقدم في طريق تنفيذ الإعلان الأوروبي – الأطلسي المشترك ، والذي تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر العام الماضي.

ويتضمن الإعلان الذي رعاه كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرج، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الإثنين، 42 خطوة وإجراء يجري تبنيها تباعاً للتوصل إلى تعاون أمثل بين المؤسستين الأوروبية والأطلسية في مجالات مثل محاربة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت وأمن الحلفاء وسياسات الدفاع.

وطالب الوزراء مؤسسات الاتحاد الأوروبي وناتو بالعمل على تسريع تنفيذ الاتفاق، والتقدم بمقترحات محددة حول أشكال التعاون المستقبلي الأكثر تطوراً بحلول نهاية 2017.

كما شدد الوزراء - في البيان الصادر عنهم اليوم بهذا الشأن - على أهمية التعاون الأوروبي – الأطلسي، بحيث ” يتعين أن يستمر هذا التعاون بروح من الانفتاح والشفافية الكاملة”، حسب كلامهم.

ولم يفت الوزراء التنبيه إلى أن التعاون الأوروبي – الأطلسي لا يمكن أن يتم إلا عبر احترام آراء الدول الأعضاء في الهيئتين الدوليتين، ومراعاة مبادئ الشمولية والمعاملة بالمثل.

ونوه الوزراء بأهمية مساهمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي معاً، في دعم مسيرة التعاون بين الطرفين.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير سياساته الدفاعية، ولكن ليس بمعزل عن حلف شمال الأطلسي، فطالما يردد مسؤولو الاتحاد بأن تقوية سياسات الدفاع الخاصة بهم ستصب في مصلحة الحلف وأيضاً في مصلحة النظام العالمي.