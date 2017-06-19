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ميدفيديف يجتمع مع الرئيس القرغيزي لبحث العلاقات الثنائية الأربعاء المقبل
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف

ميدفيديف يجتمع مع الرئيس القرغيزي لبحث العلاقات الثنائية الأربعاء المقبل

2017-06-19 16:44:09
أ ش أ

يجتمع رئيس الوزراء الروسى دميتري ميدفيديف مع الرئيس القيرغيزى ألمظ بك اتامباييف فى موسكو بعد غد الأربعاء لبحث التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والتكامل بين الاتحاد الاقتصادى الأوروبى وآسيا.

وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية اليوم الاثنين أنه “من المتوقع أن يتناول الاجتماع بين رئيس الوزراء الروسى وألمظ بك اتامباييف القضايا المحورية للتفاعل الروسى القيرغيزى فى المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والانسانية وجهود التكامل المشتركة فى الاتحاد الاقتصادى الاوروبى”.

وسوف يقوم رئيس قيرغيزستان بزيارة رسمية لروسيا تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين.

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