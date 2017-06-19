يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل احتفال مصر بليلة القدر والذى تنظمه وزارة الأوقاف.

كما يكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفال حفظة القران الكريم الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القران التى نظمتها وزارة الاوقاف بفروعها الاربعة وهم 8 فائزين بكل الفروع منهم 3 من مصر والباقى من دول المغرب وروسيا وبنجلاديش ويوجه رئيس الجمهورية كلمة بهذه المناسبة الى العالم حول مختلف التطورات الراهنة.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المسابقة تشهد هذا العام تقليدا جديدا وهو الاهتمام بحفظ القران الكريم وتفسير اياته كاملة وكذلك رفع قيمة الجائزة الأولى الى 150 الف جنيه فيما ترواحت جوائز المستويات الاخرى للمسابقة ما بين 100 الف جنيه و 60 الف جنيه تقديرا من الوزارة لحفظة القران الكريم سواء من مصر او العالم الإسلامي.

وكشف وزير الأوقاف عن نية وزارة الأوقاف بداية من العام المقبل تكريم أولياء أمور الفائزين في مسابقة حفظ وتفسير القران الكريم تقديرا للجهد الذي بذلوه مع أبنائهم لحفظ القران وتفسيره ولتشجيعهم لمزيد من الاهتمام وتأكيدا على دعم الدولة للأسرة المصرية كلها وتشجيع افرادها على حفظ كتاب الله وكذلك العمل به ليتقدم المجتمع وينهض.

ومن المقرر أن يحضر احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية والوزراء وبعض المحافظين وسفراء الدول الاسلامية والعربية.

كما يلقى كل من شيخ الازهر ووزير الاوقاف كلمة بهذه المناسبة حول جهودهما لتجديد الخطاب الدينى والعناية بحفظ القران الكريم.

ومن المقرر أن يكرم رئيس الجمهورية في احتفال الأوقاف بليلة القدر يوم الأربعاء الفائزين فى الفرع الاول لمسابقة القران الكريم حول حفظ القران وتفسيره كاملا وهما عماد ابراهيم من مصر وجائزته 150 الف جنيه و سعيد فافا من المغرب وجائزته 100 الف جنيه وفى الفرع الثانى لحفظ القران كاملا وتفسير ايات الجهاد يكرم الرئيس كلا من حمزة العيسرى من المغرب وجائزته 125 الف جنيه و ليث بن اسحق من سلطنة عمان وجائزته 80 الف جنيه ، وفى الفرع الثالث الخاص بحفظ القران لغير الناطقين بالعربية يكرم الرئيس عبد الله المامول من بنجلاديش وجائزته 125 الف جنيه وايام الدين فرح من روسيا وجائزته 80 الف جنيه.

كما يكرم الرئيس السيسى الطفلتان رميساء السيد من محافظة البحيرة وجائزتها 80 الف جنيه و ندا اسمر من محافظة المنوفية وجائزتها 60 الف جنيه وهما الفائزتان فى المسابقة المحلية لحفظ وتفسير القران الكريم.