المتحف الكبير يستقبل مجموعة جديدة من آثار "توت عنخ آمون"

استقبل المتحف المصري الكبير مجموعة جديدة من أثار الملك توت غنخ آمون تمهيدا لافتتاح الجزئي للمتحف في عام ٢٠١٨.

و أوضح دكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير ان القطع التي نقلت مؤخرا عبارة عن مجموعة من اثار الملك النباتية و البذور و نموذج لكرسي مغطي بطبقة من الملاط الأبيض وبعض من نماذج المراكب الخاصة به مزودة بكابينة مزخرفة بالعديد من الألوان و جميعها كانت معروضة في المتحف المصري بالتحرير.

و من جانبه أشار عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير أن من أهم تلك القطع مجموعة نادرة من النباتات و البذور أهمها ثمار البصل و الثوم و البلح المجفف و الدوم و بذور الشعير و أشجار اللبخ.

و اكد ان فريق الترميم الأولي قد تعامل مع هذة القطع بأسلواب علمى أثناء أعمال التغليف و النقل بالاضافة الي إعداد تقرير عن حالة كل قطعة على حدي لإثبات حالتها قبل عملية النقل.

وأضاف زيدان أنه تم فض تغليف جميع القطع ونقلها إلى معامل الترميم المتخصصة حسب طبيعة كل مادة ليتم الأنتهاء من ترميمها.

و الجدير بالذكر أن العمل يتم طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة لنقل مجموعة الملك توت لتعرض لأول مرة كاملة على مساحة سبعة الآف متر مربع فى المتحف المصري الكبير عند افتتاحه الجزئي.