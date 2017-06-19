أكدت شركة جوجل التابعة لألفابت، أنها ستنفذ المزيد من الإجراءات لتحديد وحذف أي محتوى إرهابي يحض على العنف أو التطرف على منصتها لمشاركة المقاطع المصورة يوتيوب.

وأوضحت جوجل، أنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه المقاطع المصورة التي تحتوي على محتوى متعصب، أو تستخدم الدين في التحريض من خلال إصدار تحذير وعدم تزكيتها للحصول على إعجاب المستخدم، حتى إذا لم تنتهك السياسات بصورة واضحة.

وفضلا عن ذلك، ستوظف الشركة المزيد من الموارد الهندسية وستزيد استخدام التكنولوجيا للمساعدة في تحديد المقاطع المصورة المتطرفة.

وستقوم الشركة بتدريب مصنفي محتوى ليحددوا سريعا مثل هذا المحتوى والقيام بحذفه.

وذكر كنت ووكر، المستشار العام لجوجل “في الوقت الذي عملنا فيه نحن وآخرون على مدار سنوات لتحديد وحذف المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، فإن الحقيقة المزعجة هي أننا كصناعة ينبغي أن نعترف أننا نحتاج إلى عمل المزيد الآن”.

وأوردت جوجل إنها ستوسع تعاونها مع جماعات مكافحة التطرف لتحديد المحتوى الذي قد يستخدم لتجنيد متشددين.