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ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
طائرات استطلاع اسرائلية

ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

2017-06-19 16:21:07
خاص- محيط

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

وذكر بيان للجيش اللبناني، اليوم، أن طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت عند الساعة 7,00 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20,15 من فوق البلدة المذكورة.

وأشار البيان إلى أنه عند الساعة 10,50 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,40 من فوق بلدة علما الشعب.

وأضاف أنه عند الساعة 20,35 خرقت طائرة أخرى مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5,35 من صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب.

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