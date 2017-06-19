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الزمالك يطلب تأجيل انطلاق موعد مباراة اتحاد العاصمة
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الزمالك يطلب تأجيل انطلاق موعد مباراة اتحاد العاصمة

2017-06-19 16:19:17

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل تأجيل انطلاق مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة المقرر لها يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، إن فريقه طلب تأجيل انطلاق المباراة من العاشرة مساء إلى الحادية عشرة مساء بسبب تعارضها مع موعد الإفطار في الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الجزائر.

وتتعارض موعد المباراة مع الإفطار مما يؤثر على اللاعبين ويضغط الفريق لوجود أقل من ساعتين بين الإفطار وموعد المباراة ، وينتظر الزمالك رد الاتحاد الإفريقي على تأخير انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر ، وتقام مباراة الزمالك مع نظيره الجزائري الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي في تمام الساعة 10 مساء على ستاد 5 يوليو.

ويحضر الاجتماع الفني كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثة وحمادة أنور المدير الإداري للزمالك.

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