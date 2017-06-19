"النواب" يقر علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"2017-06-19 16:17:24
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الإثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي دون حد أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2017.
جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ويتضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017 بدون أحد أقصى.
ووافق عمرو الجارحي وزير المالية على مقترح من أحد النواب خلال الجلسة العامة بحذف الحد الأقصى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية من مشروع القانون الذي كان ينص على أن تُقرر تلك العلاوة لمن يُعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
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