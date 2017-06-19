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فرنسا تدين حادث الدهس قرب مسجد بشمال لندن
الشاحنة المستخدمة فى حادث دهس لندن

فرنسا تدين حادث الدهس قرب مسجد بشمال لندن

2017-06-19 16:14:55
خاص- محيط

أدانت فرنسا بشدة، اليوم الاثنين، حادث الدهس لعدد من المصلين أمام مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثمانية آخرين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسرة الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مضيفا أن باريس، في مواجهة هذه المِحنة الجديدة، تعرب عن تضامنها مع سكان لندن والسلطات البريطانية.

وكانت سيارة فان دهست مساء أمس مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح في مسجد فينسبري بارك، أو المسجد الكبير في شمال لندن .
وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت الفاعل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، وأمسك به مواطنون قبل اعتقاله، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه “يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين”.

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