نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في إحباط محاولة تهريب 580 ألف جنيه مصري إلى خارج البلاد كانت بحوزة أحد الركاب.

وكانت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوى قد لاحظت ارتباك وقلق الراكب على س.ع “47سنة تاجر” مقيم بمحافظة الدقهلية أثناء إنهاءه إجراءات سفره، وبتفتيشه، وتفتيش حقائبه، عثر على 580 ألف جنيه مصري مخبأة داخل أمتعته.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بمحاولته تهريب المبلغ المالي المضبوط إلى خارج البلاد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.