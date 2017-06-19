المهرجان القومى يكرم خمسة من رموز المسرح المصري2017-06-19 16:17:52
يكرم المهرجان القومي للمسرح في دورته العاشرة التي تحمل اسم الناقدة الراحلة نهاد صليحة خمسة من رموز المسرح المصري.
وتضم قائمة المكرمين النجمة عايدة عبدالعزيز، التي رسخت لنفسها مدرسة ادائية مميزة. وهي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم حصلت علي دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن.
وكان أول أعمالها “أوبريت يوم القيامة” علي المسرح الغنائي ، ومن أهم مسرحياتها “دائرة الطباشير” ، “النجاة” ، “المهاجر” ، و”لعبة السلطان”.
كما يكرم المهرجان المخرج الكبير سمير العصفوري الذي تخرج في المعهد العالي للفنون الشعبية عام 1964، وقام بإعداد وإخراج الكثير من النصوص المسرحية، مثل “ومازالت المغنية الصلعاء صلعاء” لـ “يونسكو” ، و كذلك إعداد أعمال بيرم التونسي تحت عنوان” العسل عسل والبصل بصل”، ومن أهم العروض التي أخرجها للمسرح” الدرس” ، “بلدتنا”، ” زيارة السيدة العجوز”، “إنها حقا عائلة محترمة” ، “العيال كبرت” ، “الزيارة انتهت”. وعبر المخرج سمير العصفوري عن سعادته بهذا التكريم معربا عن شكره لإدارة المهرجان .
وتضم القائمة أيضا الكاتب الكبير سمير عبد الباقي أحد أهم شعراء العامية، الذي قدم أربعين ديوانا بالعامية والفصحي منها 6 للأطفال، وسبق له الحصول على جائزة اتحاد الكتاب لشعر العامية ووسام الشرف والالتزام بالوطن والشعب.
كما يكرم المهرجان اسم الراحل حسين جمعة، أحد رواد الإخراج المسرحي في مصر والوطن العربي. وتقلد جمعة العديد من المناصب بوزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح، ومن أهم أعماله المسرحية “أوبرت العشرة الطيبة” ، “أوبرت شهرزاد” ، “أوبرا عطيل” بقلعة قايتباي .
وأخيرا يكرم المهرجان الناقد محمد شيحه، استاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم.
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