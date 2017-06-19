أفادت المفوضية السامية لشؤون للاجئين اليوم الاثنين بأن عدد النازحين واللاجئين، جراء النزاعات في العالم بلغ 65.6 مليون شخص في عام 2016.

وقال المفوض السامي فيليبو جراندي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن” القسم الأكبر من هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم، والذين سجلوا رقما قياسيا بلغ 40.3 مليون شخص بنهاية العام الماضي”، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من النازحين يتركز في سوريا والعراق وكولومبيا؛ أما عدد اللاجئين الذي بلغ 22.5 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، فهو الأعلى في التاريخ”.