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مقتل 3 تكفيريين والقبض على 23 مشتبه بهم بشمال سيناء
عناصر من الجيش المصري ـ القوات المسلحة في سيناء

مقتل 3 تكفيريين والقبض على 23 مشتبه بهم بشمال سيناء

2017-06-19 15:38:28
أ ش أ

أعلن المتحدث العسكري، عن مقتل 3 من العناصر التكفيرية خلال حملات لقوات إنفاذ القانون بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري فى بيان له اليوم الاثنين، أنه تم ايضا القاء القبض على ٢٣ آخرين من المشتبه بهم فضلا عن اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي داخل أحد المنازل بمدينة رفح.

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