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الرئيس السوداني يصل إلى جدة في زيارة للسعودية
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني يصل إلى جدة في زيارة للسعودية

2017-06-19 15:37:14
أ ش أ

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الاثنين إلى جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه كان في استقبال البشير بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي.

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