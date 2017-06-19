وزيرة الهجرة تؤكد حرص السيسي على لم شمل المصريين2017-06-19 15:34:00
شاركت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،في مأدبة إفطار “الوحدة الوطنية..مفتاح التنمية” التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيادات الأعمال للتنمية، وذلك لإطلاق مبادرة التعاون العربي الإفريقي من خلال التكتلات الاقتصادية، في حضور نخبة من كافة أطياف المجتمع، وكبار رجال الدولة والمسئولين، وعدد من رجال الدين والمستثمرين، وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، والبرلمان المصري.
ورحبت نبيلة مكرم بالحضور الكرام، وأعربت عن سعادتها وفخرها بتمثيلها للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، مؤكدة حرص الرئيس على لم شمل المصريين واصطفافهم في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحاك ضد مصر خلال هذه الفترة، وداعما لمفهوم الوحدة الوطنية بين كل أطياف الشعب المصري.
كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود الرئيس السيسي في إنشاء عدد من المشروعات القومية الضخمة التي تشجع على الاستثمار في هذا البلد، وبالفعل نحن الآن في مرحلة الخروج من سنوات المشكلات والأزمات وننتقل لمرحلة العمل والإنتاج، فمصر أصبحت على بداية طريق النهضة الحقيقية والتنمية المستدامة، التي يرجوها الجميع.
وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج لديهم حب واعتزاز كبيرين بالوطن ، بالإضافة لرغبتهم المستمرة للمشاركة في تنمية هذا البلد، و حرصهم الدائم على ان تصبح مصر في افضل حال.
وعن محاربة الإرهاب والتطرف والطائفية، قالت مكرم أن على الجميع مسئولية تجاه هذه الظواهر التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد، ويحتاج التصدي لهذه الظواهر لحمة الشعب المصري، والعمل عليها من مختلف النواحي حتى نتمكن من تجفيف منابعها.
كما أشارت نبيلة مكرم إلى أهمية الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية وما تتسببه من مشكلات تتعلق بالتطرف والإرهاب، حيث يتم استهداف الشباب المصري المهاجر بطريقة غير شرعية ، من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية ويتم استقطابه، واستغلال ظروفه المعيشية وحاجته للمال، لذلك تضع وزراة الهجرة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على رأس اولوياتها، مضيفة أن الوزارة تسعى لمشاركة كافة المؤسسات من المجتمع المدني والإتحادات والشركات للدخول مع الوزارة في القضاء على هذه الظاهرة، عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، داخل المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والعمل على توفير فرص تدريب لشباب هذه المناطق في مجالات العمل المختلفة وفق احتياجات السوق المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.
هذا وقد وجهت الوزيرة التحية للمراة المصرية بمختلف طوائفها لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية، لافتة أنه من هذا المنطلق تنظم وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة، يضمن أكثر من 28 إمرأة مصرية يمتلكن قصص نجاحات كبيرة فى مختلف المجالات، لوضع إمكانية للإستفادة من خبراتهم العميقة.
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية . مشيرا الى ان تنمية هذا القطاع ...Mon, 19 Jun 2017 09:44:42 GMT
-
مميش: نتواصل مع وزارة الاستثمار لحل أي مشكلات تخص المستثمرين بمحور قناة السويس
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات ...Mon, 19 Jun 2017 12:03:06 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
تجنبها.. 3 ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل ...Mon, 19 Jun 2017 02:46:41 GMT