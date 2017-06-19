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وزيرة الهجرة تؤكد حرص السيسي على لم شمل المصريين
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

وزيرة الهجرة تؤكد حرص السيسي على لم شمل المصريين

2017-06-19 15:34:00
أ ش أ

شاركت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،‏في ‏مأدبة إفطار “الوحدة الوطنية..مفتاح التنمية” التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيادات الأعمال للتنمية، وذلك ‏لإطلاق مبادرة ‏التعاون العربي الإفريقي من خلال التكتلات الاقتصادية، في حضور نخبة من كافة ‏أطياف المجتمع، وكبار رجال الدولة والمسئولين، وعدد من رجال الدين ‏والمستثمرين، وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، والبرلمان المصري.‏

ورحبت نبيلة مكرم بالحضور الكرام، وأعربت عن سعادتها ‏وفخرها بتمثيلها للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، مؤكدة حرص الرئيس ‏على لم شمل المصريين واصطفافهم في مواجهة التحديات والمخاطر ‏التي تحاك ضد مصر خلال هذه الفترة، وداعما لمفهوم الوحدة الوطنية بين كل ‏أطياف الشعب المصري. ‏

كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود الرئيس السيسي في إنشاء عدد من المشروعات ‏القومية الضخمة التي تشجع على الاستثمار في هذا البلد، وبالفعل نحن الآن في ‏مرحلة الخروج من سنوات المشكلات والأزمات وننتقل لمرحلة العمل والإنتاج، ‏فمصر أصبحت على بداية طريق النهضة الحقيقية والتنمية المستدامة، التي يرجوها ‏الجميع.‏

وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج لديهم حب واعتزاز كبيرين بالوطن ، ‏بالإضافة لرغبتهم المستمرة للمشاركة في تنمية هذا البلد، و حرصهم الدائم على ‏ان تصبح مصر في افضل حال.

وعن محاربة الإرهاب والتطرف والطائفية، قالت مكرم أن على الجميع مسئولية ‏تجاه هذه الظواهر التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد، ويحتاج التصدي لهذه ‏الظواهر لحمة الشعب المصري، والعمل عليها من مختلف النواحي حتى نتمكن من ‏تجفيف منابعها.‏

كما أشارت نبيلة مكرم إلى أهمية الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية وما ‏تتسببه من مشكلات تتعلق بالتطرف والإرهاب، حيث يتم ‏استهداف الشباب المصري المهاجر بطريقة غير شرعية ، من قبل الجماعات ‏والتنظيمات الإرهابية ويتم استقطابه، واستغلال ظروفه المعيشية ‏وحاجته للمال، لذلك تضع وزراة الهجرة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ‏على رأس اولوياتها، مضيفة أن الوزارة تسعى لمشاركة كافة المؤسسات من ‏المجتمع المدني والإتحادات والشركات للدخول مع الوزارة في القضاء على هذه ‏الظاهرة، عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، داخل المناطق الأكثر ‏تصديرا للهجرة غير الشرعية، والعمل على توفير فرص تدريب لشباب هذه المناطق ‏في مجالات العمل المختلفة وفق احتياجات السوق المحلية والعالمية، و‏توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.‏

هذا وقد وجهت الوزيرة التحية للمراة المصرية بمختلف طوائفها لما لها من دور ‏فعال في تحقيق التنمية، لافتة أنه من هذا المنطلق تنظم وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس ‏القومي للمرأة أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة، يضمن أكثر من 28 إمرأة ‏مصرية يمتلكن قصص نجاحات كبيرة فى مختلف المجالات، لوضع إمكانية ‏للإستفادة من خبراتهم العميقة.

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