مع دخول فصل الصيف و اشتداد درجة حرارة الجو يجب أن نشرب الكثير من السوائل لتعويض ما فقده الجسم منها .. و لكن ماذا نشرب ؟

وينصح الدكتور لوران – شوفاليه أستاذ التغذية الفرنسى فى جامعة باريس بشرب الماء الذى لا شيئ يعوضه وعصير الفاكهة الطازجة التى يتم إعدادها فى المنزل .

وأشار خبير التغذية الفرنسى إلي أن الصودا و الابتعاد عن المشروبات السكرية التى لا تروى العطشان و إنما تعطى الإحساس بالعطش كما يجب البعد عن المشروبات الدايت وكذلك القهوة والشاى المثلج فمعظمها يركز فيها على السكر المضاف إليها لذلك من الأفضل البعد عنها واستبدالها بالعصائر المنزلية الطازجة وبعد كل ذلك فالمشروب الأفضل هو الماء .