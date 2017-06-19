اختبار للكشف عن نزيف المخ لدى الأطفال الذين يتعرضون لهزة قوية

توصل فريق من الأطباء الأمريكيين المتخصصن في علاج الأطفال بمستشفى الأطفال فى بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية إلى إختبار دم يكشف سريعا عن النزيف فى المخ لدى الرضع الذى يتعرضون للهزة القوية التى يقوم بها الآباء فى حالة غضبهم التى ينتج عنها هذا النزيف.

وقد أجرى هذا الاختبار الذى يعرف باسم / B IB I S على 599 طفلا فى مواقع مختلفة فى بيتسبرج وشيكاغو وسولت ليك سيتى ، و ذلك للتوصل إلى ثلاث علامات تشمل قياس مستوى الهيموجلوبين و البروتين الذي ينقل الأوكسجين فى الدم فكشفت عن 70% من حالات النزيف فى طبقات المخ وذلك قبل أن يأخذ الطبيب المعالج قراره بأن الطفل فى حاجة لصورة رنين على المخ

الجدير بالذكر أنه فى 30% من الحالات لا يستطيع الطبيب اكتشاف إصابتها بالنزيف لأن أهل الطفل لا يمدون الطبيب بالأعراض المسبقة لهذا النزيف وهى التقيؤ والنعاس وصعوبة الإسيتقاظ وعدم القدرة على التعامل مع المحيطين به ويكون 68% من الذكور هم الأكثر تعرضا لهذه الهزات ويكون الأب السبب فى 50% من الحالات إما ألام فنسبتها 30% .