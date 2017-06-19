أعلن الجيش البرتغالي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده العاملين ضمن قوة الاتحاد الأوروبي في مالي خلال هجوم إرهابي.

ونقلت شبكة “إية بي سي” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول عسكري مالي، قوله إن أربعة متطرفين قتلوا خلال الهجوم الإرهابي.

وشن مسلحون هجوما على منتجع “كامبيمنت كانجابا” ظهر أمس، واحتجزوا بعض الرهائن، وقالت السلطات إن أكثر من 30 شخصا تمكنوا من الهرب، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.