دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد رعد الحسين اليوم الاثنين إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة ومعالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل، قائلا : “إن الامتثال للقانون الدولي وضمان احترامه ليسا اختياريين وإنما شرط لا غنى عنه للسلام”.

جاء ذلك أمام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الحسين تقريرا إلى المجلس استنده فيه لعدد 64 تقريرا صدرت بين عامي 2009 و2016 تضمنت 929 توصية مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان، كما يشمل توصيات من بعثات تقصي الحقائق السابقة ولجان التحقيق ولجنة الإجراءات الخاصة.

وقال المفوض السامي في تقريره بالجلسة التي غابت عنها إسرائيل التي تقاطع أعمال مجلس حقوق الإنسان : إن تلك التوصيات ركزت على مواضيع المساءلة والوصول للعدالة والمشاركة الدولية والحق في الحرية والمعاملة أثناء الاحتجاز والمستوطنات وحرية التنقل والحقوق المدنية والسياسية الأخرى وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفاد الحسين بأن التقرير يوثق حالات فشل جميع الأطراف في المسألة الفلسطينية (الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية والجهات الفلسطينية الأخرى) في التنفيذ الكامل للغالبية العظمى من التوصيات، مؤكدا على أن هذا المعدل المنخفض للغاية للتنفيذ من جميع الجوانب غير مشجع.

وقال: إن التوصيات التي قدمتها آليات حقوق الإنسان والأمين العام والمفوضة السامية أظهرت توافقا عاما في الآراء بشأن التدابير التي يتعين على الأطراف اتخاذها من أجل زيادة الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تشمل إنهاء الممارسات التي لاتزال تنتهك القانون الدولي وكفالة المساءلة عن الانتهاكات السابقة بما في ذلك جرائم الحرب.

وشدد على أن احترام حقوق الإنسان هو الطريق الذي يؤدي إلى الخروج من هذا الصراع وبما يفسح المجال أمام السلام .. قائلا : “إن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية والتزاما من جانب جميع أصحاب المصلحة”.

ومن جانبه، قال إبراهيم خريشة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن إسرائيل تستمر في رفضها الانصياع للرأي الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية والصادر في عام 2004 كما أنها ترفض التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها وتتنكر للاتفاقات الموقعة كما تستمر إسرائيل في انتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ 50 عاما.

وطالب السفير الفلسطيني بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان واتخاذ جميع التدابير الضرورية التى تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي لوقف دعم الاستيطان بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بناء على قرار مجلس الأمن 2334 فيما دعا الشركات الإسرائيلية بوقف عملها في المستوطنات بناء على ما نصت عليه القوانين الدولية.