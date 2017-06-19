هواوي تقود الجيل القادم بابتكارات العصر الرقمي2017-06-19 15:25:47
نجحت هواوي في تقوية تواجدها بالأسواق العالمية وبناء علامة تجارية راقية ذات تأثير واسع حول العالم، والتعاون مع العديد من أفضل الشركاء العالميين للتركيز علي ابتكارات العصر الرقمي الهادفة، وهذا ما يمنح هواوي الاستمرارية في تحسين تجربة المستخدمين، ومن أجل ايضاً تطوير الابتكارات التي ترتبط بمستقبل المنتجات المتطورة التي سوف تقود الجيل القادم من تجارب المستهلكين.
اما بخصوص التعاون التقني، سوف تعمل هواوي على تحسين استخدام مزاياها الفنية المتمثلة في نظام التشغيل الحصري الخاص بها EMUI، وقدرات رقاقة الهاتف التي صُنعت خصيصاً لهواوي، وتقنيات الذكاء الإصطناعي وغيرها، وتواجد كل هذه المزايا من أجل منح المستخدم تجربة استخدام لا مثيل لها بواسطة منتجات رائدة تقنياً.
وتواصل هواوي الاستثمار في كل من المجالات التي تتعلق بالجودة، والتصميم، والاتصال، وعمر البطارية، والصوت والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي والعديد من المجالات الأخري، مما يؤكد على مكانتها كأحد اهم الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية.
وتستمر الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات في كل من شبكة فروعها وموزعيها ومتاجر التجزئة لديها للرقي بتسويق العلامة التجارية والخدمات التي تقدمها في جميع الأسواق التي تعمل بها حول العالم.
ففي أوروبا، تستمر هواوي في ضخ المزيد من الاستثمارات في بناء شبكة فروع ومتاجر تجزئة جديدة، وتسويق علامتها التجارية وتحسين الخدمات التي تقدمها بناءاً علي وضع الشركة الحالي حيث تركز علي أسواق الهواتف المتوسطة والرائدة من أجل الارتقاء بمكانتها بالأسواق العالمية، من خلال زيادة مدي تأثير علامتها التجارية واضافة أسواق أوروبية جديدة لتحقيق معدل نمو مرتفع.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة مثل أسواق اسيا و إفريقيا والمحيط الهادئ هي التي سوف تقوم بالانتقال من أسواق الهواتف الإعتيادية الي أسواق الهواتف الذكية، حيث ان تلك الأسواق ما زالت تشهد تغييراً كبيراً مع استمرار المنافسة المحتدمة لإقتناص الفرص، حيث تستمر هواوي فى العمل علي تطوير شبكة فروعها وقدرات البيع بالتجزئة، من أجل بناء علامة تجارية راقية ذات تأثير فعال في مثل هذه الأسواق ولضمان الوصول إلى معدل نمو سريع ومستدام.
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