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الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال فريق أمني للعراق لتقديم المشورة والمساعدة الأمنية
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال فريق أمني للعراق لتقديم المشورة والمساعدة الأمنية

2017-06-19 15:14:44
أ ش أ

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أول مناقشة لهم اليوم في لوكسمبورج مرحلة ما بعد الموصل، في إشارة إلى إرسال فريق إلى العراق لتقديم المشورة والمساعدة الأمنية، بما في ذلك احتمالية أن يعمل هذا الفريق على تدريب مسؤولي الأمن العراقيين.

جاء ذلك خلال جلسات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج؛ ردا على طلب من الحكومة العراقية للمساعدة في هذا المجال، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين.
وأشارت القناة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، دعمت هذا المشروع بشكل كبير، حيث تسعى لأن يكون للاتحاد دور عسكري أكبر يضاهي نفوذه الاقتصادي.

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