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زيادة حادة في مشكلة البدانة بين الأطفال في هولندا
بدانة أطفال

زيادة حادة في مشكلة البدانة بين الأطفال في هولندا

2017-06-19 15:14:34

تزداد مشكلة البدانة بصورة حادة ومطردة في مرحلة الطفولة في هولندا، ففي العام الماضي كان هناك 4ر13 % من الأطفال بين سن 4 إلى 20 عاما يعانون من زيادة الوزن، بزيادة 10 % مقارنة بعام 2015 .

وجاء في الأرقام الصادرة عن المعهد الهولندي للإحصاء أن الفتيات يصارعن مشكلات زيادة الوزن أكثر من الأولاد، فقد بلغت نسبة البنات في سن 4 إلى 20 عاما المصابات بالسمنة العام الماضي 9ر13 % مقارنة بنسبة 9ر12 % بين الأولاد.

وأفادت الأرقام ، التي نقلتها وسائل الإعلام الهولندية، أن من بين 13 % من الأطفال المصابين بزيادة الوزن هناك واحد من كل خمسة يعانون من البدانة المفرطة وأيضا الفتيات أكثر من الصبية.

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