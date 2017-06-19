تعاون بين IBM وBMW لتمكين خدمات جديدة ومبتكرة للسائقين2017-06-19 15:11:36
أعلنت شركة IBM اليوم أنها الشريك المساعد لشركة BMW CarData. وسوف تخصص شركة BMW CarData حاليًا ما يصل إلى 8.5 مليون من عملاء شركة BMW من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خدمات الطرف الثالث بطريقة تتسم بالأمان والشفافية.
تعد شركة BMW هي الشركة الأولى في تصنيع المواد الأصلية لإطلاق منصة البيانات المفتوحة مع إدخال شركة BMW CarData. وتمنح شركة BMW CarData عملاء شركة BMW ConnectDrive القدرة على مشاركة بيانات تيليماتيكس من سيارات BMW الخاصة بهم مع الأطراف الثالثة التي تحظى باختيارهم.
وبصفتها الشريك المساعد، قامت شركة IBM بدمج برنامج Bluemix في منصة BMW CarData.
وسيتم تحسين بيانات المركبات باستخدام أداة واتسون إنترنت الأشياء IOT لشركة IBM باستخدام خدمات أدوات التحليل المعرفية وأدوات تحليل البيانات لتمكين الأطراف الثالثة مثل ورش إصلاح السيارات أو شركات التأمين لتعزيز تجارب العملاء الجدد بصورة كاملة.
كما تمنح منصة Bluemix السحابية بشركة IBM المطورين فرصة الوصول إلى دليل كامل بالخدمات وشركاء النظام البيئي لإقامة وإدارة عروض الخدمات الجديدة المبتكرة. وسوف يوافق العملاء بشكل فعال على مشاركة بياناتهم المشفرة الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات (تيليماتيكس) عندما يرغبون في استخدام خدمات خاصة من مزود الخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعمل شركة IBM أيضا كأحد الخوادم المحايدة للوصول الممتد للمركبات. ويتيح ذلك جمع البيانات من مركبات BMW وكذلك المركبات القادمة من شركات أخرى لتصنيع السيارات. وفي إطار هذا الدور، سوف تساعد شركة IBM في تحقيق رؤية منصة بيانات آمنة ومفتوحة للمركبات وفق طلب كثير من الجهات الفاعلة في النظام البيئي للنقل. هذا ومن المتوقع إطلاق حالات الاستخدام الأول وخدمات العملاء في خريف عام 2017.
وأعرب ديرك وورتشالينجر المدير العام لشركة IBM العالمية للسيارات والفضاء والدفاع قائلاً “إن مفهوم الخادم المحايد يعزز الابتكار من خلال إنشاء نقطة واحدة للاتصال بعدة أطراف للوصول إلى البيانات الخاصة بالمركبات من شركات التصنيع المتنوعة عن طريق خفض تكلفة تكامل البيانات مع ضمان عدالة المنافسة.
وقد تقدمت أداة Bluemix بسرعة لكي تصبح أكبر عمليات النشر السحابية المفتوحة والعامة في العالم. ولاستنادها على المعايير المفتوحة، فهي تتميز بأكثر من 150 فئة من الأدوات والخدمات للذكاء المعرفي وتقنية Blockchain والأمان وإنترنت ربط الأشياء المادية IOT وتقنية DevOps.
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