قالت صحيفة “يسرائيل هيوم العبرية ” إنه سيتم طرح مشروع قانون يدعو إلى سحب المواطنة والإقامة من الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات استشهادية، وكذلك أبناء عائلاتهم، وذلك بعد أن أصبح جاهزا للمناقشة الآن” .

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون حظى بترحيب وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ، وكذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين .

وينص القانون على سحب المواطنة أو الإقامة أو تراخيص العمل من إسرائيل من كل من يرتبط بعملية ضد جنود الاحتلال أو المستوطنين.

وجاء في مشروع القانون أنه قبل اللجوء إلى إجراء سحب المواطنة ، سيسمح وزير الداخلية لصاحب التصريح أو أبناء عائلته بإثبات عدم ارتباطهم بالعملية، وفي حال تقرر سحب التصريح، سيتم إلغاء الحقوق من الأشخاص المعنيين حسب قانون التأمين الوطني.

قدَّم النائب روبرت اليطوف من حزب “يسرائيل بيتنا” مشروع القانون، حيث قال: “لن نسمح بعد هذا اليوم بالعبث الذي يمنح بعض الفلسطينيين وحملة الهوية الزرقاء الذين يقدمون المساعدة لهم امتيازات وحقوق، بينما يعمل هؤلاء من أجل تدمير الحكومة الإسرائيلية”.