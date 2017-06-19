أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “كردية”، تعرضها لهجوم عنيف بالدبابات والطائرات والمدفعية من قبل وحدات الجيش السوري بمدينة الرقة.

وقالت القوات، في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم: “بعد أن تقدمنا ضمن حملة تحرير مدينة الرقة وحررنا العديد من الأحياء، عمدت قوات النظام إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدمت فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا خلال معركة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ ثلاثة أشهر” ؛ وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم”.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية في بيانها، الجيش السوري بمحاولة إحباط الهجوم على الرقة، وإجهاض عملية تحريرها.

وحذرت من أن استمرار النظام في هجومه على مواقعها في محافظة الرقة، سيضطرها إلى الرد بالمثل، واستخدام حقها المشروع بالدفاع عن قواتها”.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وناشطون سوريون، أعلنوا أمس عن اشتباكات عنيفة اندلعت، بين القوات السورية ومقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” بريف مدينة الرقة الجنوبي.

وفى نفس الاطار قال المتحدث باسم القوات طلال سلو، في بيان وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، إن “قوات قوات النظام عمدت قبل يومين إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا... خلال معركة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ 3 أشهر”.

وأضاف سلو ” نؤكد أن استمرار النظام في هجومه على مواقعنا في محافظة الرقة سيضطرنا إلى الرد بالمثل”.

يشار إلى أن طائرة حربية أمريكية أسقطت طائرة تابعة لجيش النظام السوري، الأحد، جنوب غربي الرقة.

