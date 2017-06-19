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وزير إماراتي: عزل قطر قد يستمر سنوات
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

وزير إماراتي: عزل قطر قد يستمر سنوات

2017-06-19 14:58:46
أ ش أ

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش ،أن عزل قطر “قد يستمر سنوات”.

وقال قرقاش ، الذي قطعت بلاده بجانب مصر ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بـ”دعم الإرهاب في تصريح من باريس”: “نراهن على الوقت..لا نريد التصعيد، نريد عزل قطر التي عليها التخلي عن دعمها للمتشددين و الإسلاميين المتطرفين” حسب قوله.

و اتهم قرقاش ” قطر بانشاء منصة متطورة للدعم المالي و الإعلامي و السياسي للاسلاميين المتطرفين و باستضافة العديد من قيادتهم” .

و أضاف أن السعودية و مصر و الأمارات و البحرين سيعرضون في الأيام القادمة على قطر قائمة بمطالبهم والتي تتضمن طرد شخصيات متطرفة.

و أكد أن الأزمة لن تحل بدون أن تغير قطر سياستها و تلتزم بوقف دعم المتشددين و الإسلاميين المتطرفين، مطالبا الغرب بوضع آلية مراقبة لضمان وفاء قطر بالتزاماتها.

و اعتبر أن الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا و المانيا لديهم الثقل السياسي و الخبرة التقنية لوضع هذه المراقبة على قطر.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل الاربعاء ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد بقصر الاليزيه.

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