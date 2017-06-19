باريس تدين الهجوم على منتجع سياحي بمالي2017-06-19 15:13:06
دانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الاثنين الهجوم الدامي الذي استهدف منتجعا سياحيا يرتاده غربيون بالقرب من العاصمة المالية (باماكو).
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان له اليوم - : “إن مركز الأزمات والدعم بالوزارة وسفارة فرنسا بمالي يواصلان التحقق من الهويات للتأكد من عدم وجود رعايا فرنسيين ضمن الضحايا”..مضيفا :”إن عمليات بحث جارية للعثور على مواطن فرنسي مفقود وذلك بالتعاون مع السلطات المالية”.
وأكد المتحدث إصرار فرنسا على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل بالتعاون مع شركائها في المنطقة ، معربا عن تعازي بلاده لأسر الضحايا وعن تمنياتها بالشفاء للمصابين.
وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا منتجع (لو كامبمون كانجابا) أمس الأحد مما أسفر عن مقتل اثنين من النزلاء في حين أنقذت قوات الأمن 36 آخرين بينهم 13 فرنسيا.
وذكرت السلطات المالية اليوم أن قوات الأمن قتلت خمسة متشددين ضالعين في هجوم وقع الأحد على منتجع فخم يرتاده غربيون خارج العاصمة باماكو.
وأفادت مصادر في الأليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث اليوم مع نظيره المالي بعد الهجمات وتعهد بتقديم دعم فرنسا الكامل.
يشار إلى أن فرنسا تنشر منذ عام 2013 قوات حفظ سلام في مالي قوامها عشرة آلاف جندي بهدف المساعدة في استقرار البلاد.
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية . مشيرا الى ان تنمية هذا القطاع ...Mon, 19 Jun 2017 09:44:42 GMT
-
مميش: نتواصل مع وزارة الاستثمار لحل أي مشكلات تخص المستثمرين بمحور قناة السويس
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات ...Mon, 19 Jun 2017 12:03:06 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
تجنبها.. 3 ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل ...Mon, 19 Jun 2017 02:46:41 GMT