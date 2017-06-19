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مصر تدين حادث "دهس المصلين" شمال لندن
وزير الخارجية سامح شكري‎

مصر تدين حادث "دهس المصلين" شمال لندن

2017-06-19 14:59:11

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد وأقوي العبارات حادث الدهس الذي استهدف المصلين بأحد المساجد في منطقة فينسبري بارك شمال لندن في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدةً تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين ومع أسر الضحايا في هذه الأوقات العصيبة.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، علي رفض مصر لكافة أشكال الإرهاب وترويع الآمنين والتمييز بين الأشخاص علي أساس العرق أو الجنس أو المعتقد.. لافته إلي ما تمثله تلك الحوادث من خطورة بالغة علي أمن واستقرار الشعوب والمجتمعات.

وحذرت الخارجية فى بيانها من ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تبث سموم الفتنة والانقسام بما يقوّض من دعائم التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.. وجددت الدعوة إلي تكاتف المجتمع الدولي ووقوفه صفا واحدا في مواجهة الإرهاب.

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