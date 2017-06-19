 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 03:34 مساءً
روابط سريعة
مرسوم لبناني بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب ابتداءً من 21 يونيو
علم لبنان

مرسوم لبناني بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب ابتداءً من 21 يونيو

2017-06-19 14:57:17
أ ش أ

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين المرسوم رقم 904 بتاريخ 19 يونيو 2017 القاضي بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب يبدأ في 21 يونيو 2017 ويختتم في 16 أكتوبر 2017.

وذكر المرسوم الرئاسي ، أن هذا العقد الاستثنائي يحدده مشاريع الموازنات العامة وموازناتها الملحقة المحالة إلى مجلس النواب، ومشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب التي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3