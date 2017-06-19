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السيسي يوجه الحكومة بدراسة زيادة الأجور والمعاشات
السيسي وشريف اسماعيل

السيسي يوجه الحكومة بدراسة زيادة الأجور والمعاشات

2017-06-19 14:53:07
أ ش أ

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم /الاثنين/ بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.

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