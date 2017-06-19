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لجنة استرداد أراضي الأوقاف تقرر استكمال إزالة التعديات على أراضي الهيئة
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

لجنة استرداد أراضي الأوقاف تقرر استكمال إزالة التعديات على أراضي الهيئة

2017-06-19 14:06:05
أ ش أ

قررت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية استكمال إزالة التعديات على أراضي الهيئة والبدء في تقنين أوضاع الجادين وبخاصة مباني بعض القرى الكاملة المقامة على أرض ملك الأوقاف والبدء بقرية أو قريتين كنموذج عاجل يعرض تصوره النهائي في الاجتماع القادم.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة ، في تصريح له اليوم ، إن اللجنة قررت وضع تصور عاجل لإنهاء النزاع حول بعض القضايا العالقة أو المتنازع عليها وبخاصة أي مشروعات تخص أيا من المستثمرين تشجيعا ودفعا لعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل وسيتم عرض بعض الموضوعات بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ الاجتماع القادم.
وأضاف أنه تقرر دراسة الدخول في شراكات مع الجهات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار في كثير من المشروعات التي تخدم المجتمع من جهة وتعظم استثمارات الوقف من جهة أخرى مثل : المجال التعليمي ، والسلاسل التجارية ، ومجالات الإسكان ، والمناطق الصناعية.
وقررت عمل تحذير في الصحف القومية الثلاث بشأن حظر التعامل مع أية جهة غير هيئة الأوقاف المصرية بشأن الأبراج المقامة على وقف الخديوي إسماعيل بمنطقة حي المنتزه بالأسكندرية والواقع الاعتداء عليها من جمعية الروضة وعرض أهم ما تم إنجازه من ملفات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

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