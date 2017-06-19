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وزير الخارجية يبحث مع مجدي يعقوب في لقاء الطب والدبلوماسية التعاون بأفريقيا
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يبحث مع مجدي يعقوب في لقاء الطب والدبلوماسية التعاون بأفريقيا

2017-06-19 14:04:41
أ ش أ

اجتمع اليوم الاثنين بمقر الوزارة، مع الدكتور مجدي يعقوب مؤسس والرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب “مركز أسوان للقلب”، وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بجهود وأنشطة مركز أسوان للقلب في دول حوض النيل خاصة إثيوبيا، مشيرا إلى الصورة الإيجابية التي يعكسها المركز للدور المصري التنموي في أفريقيا.
كما تناول اللقاء استشراف آفاق التعاون بين وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز أسوان للقلب في إطار المساعدات الدائمة والدور التنموي الذي تقوم به الوكالة على مستوى القارة.
من جهته، أعرب الدكتور مجدي يعقوب عن امتنانه للتعاون والدعم المقدم من وزارة الخارجية لأنشطة مركز أسوان للقلب في أفريقيا، مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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