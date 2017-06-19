وزير السياحة يعقد لقاء موسعا مع عدد من قيادات القطاع السياحى بمحافظة الأقصر2017-06-19 14:01:11
قام يحيى راشد وزير السياحة بزيارة قصيرة إلى محافظة الأقصر عقد خلالها لقاء موسعا مع عدد من قيادات القطاع السياحى بالمحافظة للوقوف على آخر تطورات العمل السياحي، ومناقشة الأوضاع السياحية داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا نجاح الموسم الشتوى الماضى في مصر بصورة كبيرة، وشهد اللقاء الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وممثلو قطاع السياحة من غرفة الشركات والفنادق العائمة والثابتة.
وقال راشد إن هناك مشروع شراكة مصرية أوروبية بقيمة 30 مليون جنيه يتيح تدريب وتوفير فرص عمل لنحو 3000 شاب على مدار عامين، مشيرا إلى أن الأقصر لها نصيب كبير من تدريب 1500 شاب في المدرسة الفندقية بالأقصر، وسيحصل المتدرب على شهادة عالمية تتيح له العمل في الفنادق العالمية داخليا وخارجيا ويبدأ العمل بها خلال شهرين، مشيرا إلى أنه يرحب بالمقترحات والرؤى الجديدة التي تُسهم في إنعاش حركة السياحة في مصر.
وعقد الوزير لقاء صحفيا استهله بالإعراب عن سعادته بتقرير البنك المركزى الذي أكد أن نسب العمل السياحى خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 128% زيادة عن العام الماضي واصفا إياها بالمعدل الجيد للغاية.
وأكد دعم الوزارة الآليات التي من شأنها زيادة حركة السياحة للأقصر وأسوان من الأسواق البديلة كالسوق الصينية والهندية واليابانية إلى جانب أن هناك أسواق سياحية واعدة يتم استهدافها منها أوكرانيا، والتشيك، وبولندا، وشرق آسيا، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ساعدت بالفعل فى زيادة إنفاق السائح بمصر لنحو 88 دولارا ما يعد مكسب كبير للقطاع السياحي.
كما أشار إلى مقترح إقامة أرض معارض وقاعة مؤتمرات دولية، وأهميته لدعم سياحة المؤتمرات، مؤكدا أهمية دور المستثمرين من أبناء الأقصر والاجتماع مع بعضهم لتنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق اللوچيستي بين الوزارة والمحافظة.
وتم خلال الزيارة توزيع ستة آلاف كرتونة للمواد الغذائية من وزارة السياحة للمتضررين في القطاع السياحي بالأقصر مثل أصحاب الحناطير وأصحاب المراكب النيلية الصغيرة، وجارى حاليا العمل على توزيع أربعة آلاف كرتونة أخرى، وذلك بمناسبة قرب عيد الفطر ما يؤكد استمرار دعم الوزارة للمتضررين فى القطاع السياحى خاصة فى مدينة الأقصر.
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