أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوجايف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنوي شراء العشرات من مقاتلات “سوخوي - 35” الروسية.

واكد شوجايف، خلال اليوم الأول لمعرض “لو بورجيه” العالمي للطيران، حسبما نقلت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية: نية دولة الإمارات العربية المتحدة شراء مقاتلات “سوخوي 35”، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول عشرات الطائرات.

وكشف أن روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا في هذا الشأن اتفاقية حكومية.