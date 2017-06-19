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الإمارات تنوي شراء مقاتلات "سوخوي - 35" من روسيا
سوخوي الروسية

الإمارات تنوي شراء مقاتلات "سوخوي - 35" من روسيا

2017-06-19 14:07:20
أ ش أ

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوجايف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنوي شراء العشرات من مقاتلات “سوخوي - 35” الروسية.

واكد شوجايف، خلال اليوم الأول لمعرض “لو بورجيه” العالمي للطيران، حسبما نقلت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية: نية دولة الإمارات العربية المتحدة شراء مقاتلات “سوخوي 35”، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول عشرات الطائرات.

وكشف أن روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا في هذا الشأن اتفاقية حكومية.

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