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ماي تعليقا على حادث لندن: الكراهية والشر "لن تنجح أبدا"
رئيسة وزراء بريطانيا

ماي تعليقا على حادث لندن: الكراهية والشر "لن تنجح أبدا"

2017-06-19 13:41:35
أ ش أ

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين هجوم الدهس الذي وقع قرب أحد المساجد في العاصمة لندن.. مشددة على أن الكراهية والشر من هذا النوع لن تنجح أبدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

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