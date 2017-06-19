أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة.

وقال مميش -في بيان أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين- “هناك تواصل مستمر وتنسيق مع وزارة الاستثمار لحل أية مشكلات تخص مستثمري المنطقة الاقتصادية”.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بحضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ومحافظي مدن القناة والأعضاء المستقلين بمقر وزارة الاستثمار لمناقشة جدول الأعمال بالمنطقة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الفريق مميش إنه سيتم إزالة التعديات على الأراضي التي تم استرجاعها والبالغة 5537 فدانا، وستتم دراسة كيفية الاستفادة منها وتأمينها بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن حجم التعديات المتبقي لا يمثل أكثر من 2% من إجمالي التعديات ويشملها ملاحة لإنتاج الملح على مساحة 320 فدانا و150 مزرعة سمكية.

وعرض اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية -خلال الاجتماع- ما يجري من مشروعات حالية في شرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية حيث كشف عن مخطط الطرق من المرحلة الأولى في شرق بورسعيد بطول 60 كم يتم العمل عليها وتطوير مرحلة ثانية بطول 40 كم وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنتهي في أكتوبر المقبل.

كما سيتم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقنطرة غرب بطاقة 60 ألف م3 يوميا في ديسمبر المقبل.

كما عرض درويش المشروعات الجارية والأخرى التى تتم دراستها في المناطق الصناعية بشرق بورسعيد، مشيرا إلى أنه يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الإماراتية لإقامة مشروع مجمع صناعي لوجيستي على مساحة 750 ألف متر مربع، وقال إنه سيتم إنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر في القنطرة غرب وكذلك مدينة رياضية ومدينة صناعات نسيج وملابس.

ونقل البيان عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار تأكيدها ضرورة التواصل بين الوزارة ولجنة الاستثمار بالمنطقة وإزالة أي عقبات أمامها على أن يتم عقد اجتماع لجنة فض المنازعات الأربعاء المقبل لحل المشكلات العالقة، وأضافت أنه سيتم تكثيف الاجتماعات الخاصة بلجنة الاستثمار عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لبحث المشروعات المقدمة والإسراع بتنفيذها.

كما أعلن المهندس هشام عرفات وزير النقل -وفقا للبيان- أنه سيعقد اجتماعا من أجل توحيد الإجراءات المتبعة بالموانئ في سبيل تحقيق التكامل بين موانئ المنطقة والوزارة.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه بحث مع الفريق مميش استكمال المحادثات مع الجانب الروسي وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.