منحت الحكومة الجزائرية مساعدة إنسانية جديدة تقدر بـ30 طنا للسكان الليبيين المقيمين ببلديات “غات” و “أوباري” و”غدامس” الليبية.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الاثنين - أن “هذه المساعدة تتكون أساسا من مواد غذائية و صيدلانية تم نقلها و تسليمها في هذا اليوم بالتشاور و التنسيق مع المؤسسات الليبية الشرعية”.

وأضاف البيان أن “هذه المبادرة الجديدة التي تدل على تضامن الجزائر مع الشعب الليبي لاسيما خلال شهر رمضان الكريم تندرج في إطار تمديد الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق و المجاور قصد التغلب على الأزمة التي يواجهها منذ سنوات”.

وأوضح أن الجزائر”تعتزم الحفاظ على روح التضامن هذه إزاء ليبيا و مواصلة الجهود تجاه جميع الأطراف الليبية و تشجيعها و مرافقتها نحو الحل السياسي و الحوار الليبي الشامل و المصالحة الوطنية من أجل الحفاظ على وحدة البلد الترابية و وحدة شعبه”.