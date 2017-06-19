 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 02:11 مساءً
روابط سريعة
الأزهر الشريف يستنكر حادث دهس مصلين قرب مسجد بلندن
شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب

الأزهر الشريف يستنكر حادث دهس مصلين قرب مسجد بلندن

2017-06-19 13:21:35
وكالات

استنكر الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددًا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين .
وأكد الأزهر الشريف فى بيان اليوم رفضه القاطع لهذا العمل الإرهابي العنصري الآثم، مطالبا الدول الغربية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحد من ظاهرة “الإسلاموفوبيا” وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين وتسيء للقيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل للجميع العيش في سلام وأمان مهما اختلفت عقائدهم أو جنسياتهم .
كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأهل وأسرة ضحية هذا الحادث الغاشم الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3