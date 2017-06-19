جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا مع بنك القاهرة للإقراض متناهي الصغر2017-06-19 13:26:50
وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عقد “مشروع رفع مستوى الدخل ودعم القدرات التسويقية من خلال توفير قروض متناهية الصغر ” بإجمالي قيمة تمويل قدره 150 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - الإيفاد.
ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع والإحلال والتجديد ، من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
كما تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل ، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات أو العاملين فيها.
وقالت نيفين جامع إن توقيع العقد يأتي وفقا لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، لزيادة المحفظة والتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ، مع التركيز على المرأة والشباب، حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد نحو 35% من إجمالي التمويل ، وأضافت إن حجم القرض يصل إلى 30 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالي 15 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع ، وذلك في محافظات (قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - البحيرة - كفر الشيخ).
يذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.149 مليار جنيه ، تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل نحو 253 ألف مشروع متناهي الصغر ، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما أنه سيتم العمل على تفعيل عدة عقود أخرى مع البنك في القريب العاجل.
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