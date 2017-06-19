أكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش أن المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لاستكمال المحادثات مع الجانب الروسي وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مميش اليوم الاثنين مع العاملين بموانىء بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار دعمه للعاملين بالمنطقة ووضع خطط تطوير الهيئة بمشاركة العاملين فيها وإطلاعهم على رؤيته للمنطقة خلال الفترة المقبلة..مشيرا إلى وجود مشروعات حالية جاري دراستها مع بعض المستثمرين المحليين لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما سيتم إنشاء مدينة رياضية بشرق بورسعيد وجاري العمل على دراسة المشروع.

وقال مميش، إنه تم التنسيق مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ليتم استلام 5537 فدانا تابعة للمنطقة الاقتصادية بالمحافظة عقب عيد الفطر المبارك، على أن يتم إزالة التعديات واستكمال أعمال الهدم على هذه الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة الماضية..مؤكدا أنه فور تسلم هذه الأراضي سيتم تأمينها ودراسة كيفية الاستفادة منها.

وأضاف إن المنطقة وما تشمله من موانىء في منافسة مع موانىء الدول المحيطة ومن الضروري تحسين جودة الخدمات البحرية التي تقدم للسفن من أجل جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة..مشيرا إلى أن المشروعات المقرر إقامتها والتي يشهدها ميناء شرق بورسعيد المحورى المطل على البحر الأبيض المتوسط والتي تسير بالتوازي مع تطوير ميناء بورسعيد الغربي ستجعل من موانىء بورسعيد الأقوى على مستوى البحر المتوسط بالتكامل مع ميناء السخنة المطل على البحر الأحمر.

وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع وزير النقل المهندس هشام عرفات ويعقد اجتماعا غدا لمناقشة وتنفيذ توحيد الإجراءات المتبعة بالموانىء وكذلك تطبيق الفاتورة الموحدة لرسوم السفن وذلك في سبيل تحقيق التكامل بين موانىء المنطقة والوزارة والتي تكسبها ميزة تنافسية تؤهلها لمواكبة الموانىء العالمية.

وحول المشكلات التي تعوق المستثمرين، أكد الفريق مميش أن المنطقة قادرة على حل هذه المشكلات وتسعى وتبذل جهودا حثيثة وتبحث كل السبل التي تسهل الاستثمار من تقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات، والتي تعطي انطباعا جيدا عن الاستثمار في مصر وتضيف ميزة تنافسية للمنطقة.

وقال مميش إن المنطقة بصدد إنشاء مركز تدريب فني بمدينة الإسماعيلية بالتعاون مع شركة سيمينز من أجل خلق كوادر بشرية قادرة على العمل والابتكار ، والذي سيجعل عجلة الإنتاج تدور خارج الأداء الروتيني بفضل التطور الذاتي من أبنائها العاملين بالموانىء ما يكسب ثقة المستثمرين بالتعامل مع موانئها.

وفي ختام الاجتماع وعد الفريق مميش العاملين في موانىء بورسعيد ببحث مشاكلهم ومطالبهم ودراستها وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ووجه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية لثقته في شخصه وإسناد منصب رئاسة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وأن هذا التكليف يعد وساما على صدره..متعهدا بأنه سيكون على قدر هذه الثقة وذلك بتضافر جهود العاملين والقيادات وهو ما يتبناه ويحرص عليه.

وأكد أهمية بذل كل العاملين أقصى ما في وسعهم من أجل نهضة المنطقة وجذب استثمارات أكبر للمنطقة وضرورة تكاتف القيادات مع العاملين للوصول بالمنطقة إلى بر الأمان وتحقيق ما تسعى إليه المنطقة.