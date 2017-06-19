أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن وفاة مواطن وإصابة 15 أخرين في حادثي سير ، الاول نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى قبل نفق سنور بمحافظة المنيا أسفر عن وفاة مواطن واصابة 5 أخرين ، والثاني نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية واسفر عن اصابة 10 مواطنين .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل حالات الوفيات والاصابات جراء حادث المنيا الى مستشفى بنى سويف العام وذلك بمشاركة 6 سيارات اسعاف ، فيما تم نقل المصابين جراء حادث الإسمعاعيلية الى مستشفى الإسماعيلية العام ، وذلك بمشاركة 8 سيارات اسعاف .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الاصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وقطوع متفرقة في الجسد و الرأس وكسور بالساقين و الضلوع و متفرقة بالجسد وما بعد الارتجاج .مؤكدا توافر اكياس الدم بالمستشفيين ، وجميع المصابين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.