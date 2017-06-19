أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يقيم سلبا تمديد العقوبات الأوروبية المتعلقة بشبه جزيرة القرم.. وقال “موقنا سلبي من هذه العقوبات تقليديا، وما زلنا غير متفقين مع هذه العقوبات”.

وتعليقا على تمديد الاتحاد الأوربي حزمة العقوبات المتعلقة بالقرم، لضاف بيسكوف “نحن لا نراها قانونية وهى مضرة ليس لنا فقط، بل ولتلك الدول التي بادرت بها”.

يُذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا اليوم تمديد العقوبات ضد شبه جزيرة القرم لمدة عام آخر، حيث أنه كان من المفترض أن تنتهي مدة العقوبات في 23 يونيو الحالي.