 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
الحكومة الفرنسية تستقيل قبل أي «تعديل تقني»
ماكرون وادوار فيليب

الحكومة الفرنسية تستقيل قبل أي «تعديل تقني»

2017-06-19 13:01:08
متابعات

صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيقدم اليوم الإثنين استقالة حكومته قبل “تعديل تقني” غداة الانتخابات التشريعية التي منحت الرئيس الجديد أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.

وقال كريستوف كاستانير لإذاعة “آر تي إل” إن “رئيس الوزراء سيقدم في الساعات المقبلة استقالته حسب الأعراف اليوم على ما أعتقد”، وأضاف “في الأيام المقبلة سيتم تشكيل حكومة جديدة تحت سلطة إدوار فيليب على ما أعتقد”، مشيرًا إلى تعديل تقني لن يكون كبيرًا.

وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ إصلاحاته الموعودة.

وحصل حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه “الحركة الديمقراطية” على 341 مقعدًا من أصل 566، بحسب أرقام وزارة الداخلية، ويُضاف إليها 11 مقعدًا مخصصة للفرنسيين في الخارج لم تصدر نتائجها بعد.

وردًا على سؤال بشأن حجم الامتناع عن التصويت، قال كاستانير “تعرف أن النسبة كانت كبيرة، ولاحظنا ذلك منذ الدورة الأولى”، وأضاف “قد يكون الشعور بأن الفوز أمر محسوم دفع ناخبين إلى عدم المشاركة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3