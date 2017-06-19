نفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية الدكتورة هناء سرور ، صحة ما رددته بعض المواقع الإلكترونية بشأن نشوب حريق بمستشفي منوف العام مؤكدة أن ما تردد ليس له أساس من الصحة.

وقالت وكيل وزارة الصحة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه حدث تطاير شرارة كهربية من أسلاك كهربية أمام عيادة الأسنان بمبني العيادات الخارجية بالمستشفي تم السيطرة عليها دون نشوب أية نيران .

وأشارت إلى أن العمل بالعيادات والمستشفي يسير بشكل طبيعي ويتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين ، وجار تصليح العطل الذي تسبب في حدوث ماس وتطاير شرارة كهربية . مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول الأخبار المخالفة للعبور بمصر إلي بر الأمان.