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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء أثيوبيا
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء أثيوبيا

2017-06-19 12:49:35
أ ش أ

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم الاثنين وزير خارجية جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الدكتور وركينية جيبييهو والوفد المرافق حيث سلم له رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية هيلي ماريام دسالين تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين كما تضمنت دعمه لمساعي وجهود امير الكويت بالوساطة الرامية لاحتواء الأزمة الخليجية وأهمية التوصل إلى حلول للأزمات التي تمر بها المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح و نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

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