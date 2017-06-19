جدد مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رفضه الإدلاء بأية تصريحات إعلامية لحساب قناة bein sport بعدما اعلنت إدارة النادى مقاطعة القنوات القطرية .

يأتى ذلك في الوقت الذى قرر فيه الجهاز الفنى ولاعبو الفريق عدم الإدلاء بأية تصريحات للقناة علي هامش معسكر سموحة بالسودان استعدادا لمواجهة هلال الابيض ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دورى المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

في الوقت نفسه ، أنهى فريق سموحه تدريباته على ملعب قلعة شكان والذى تقام عليه المباراة غدا الثلاثاء القادم .

وتدرب فريق الهلال الأبيض على نفس الملعب ، قبل ان يبدأ سموحه تدريباته ، وسط حشد جماهيرى كبير ، ما يقرب من عشرة آلاف مشجع .