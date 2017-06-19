بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة آخرين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بمملكة البحرين.

وأعرب الصباح -في بيان اليوم الاثنين- عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، مؤكدا وقوف دولة الكويت مع مملكة البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها.

وجدد أمير الكويت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.

كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت أمس أن تفجيرا إرهابيا وقع في قرية الدراز أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب.

وذكرت وكاله الأنباء البحرينية أن وزارة الداخلية أوضحت أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها تجاه الحادث الإرهابي.