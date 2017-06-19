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مدعو لـ"عزومة" الرئيس: تحدثنا إليه عن ضعف المعاشات
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

مدعو لـ"عزومة" الرئيس: تحدثنا إليه عن ضعف المعاشات

2017-06-19 12:45:25
أ ش أ

قال محمد سيد أحد المواطنين المدعوين على إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، إنه لم يكن يتوقع أن يستقبله الرئيس في حفل الإفطار.

وأضاف سيد، خلال حديثه ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أنه تناقش مع الرئيس عن المشاكل التى تواجه الصنايعية وعمال اليومية بسبب غلاء الأسعار، بالإضافة إلى ضعف المعاشات والتى لا تتعدى الـ400 جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن الرئيس استمع إلى حديث جميع الحاضرين، حيث أن كل واحد تحدث فى حدود مجاله والمشكلات التى يواجهها.

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