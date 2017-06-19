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محمد صلاح ينشر مجموعة صور من أمام الأهرامات
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محمد صلاح ينشر مجموعة صور من أمام الأهرامات

2017-06-19 12:45:04
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نشر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادى روما الإيطالى، مجموعة صور من أمام الأهرامات، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، خلال فترة إجازته الحالية فى مصر.
واقترب النجم محمد صلاح بشدة من الرحيل عن صفوف فريقه الحالى روما الإيطالى لصالح ليفربول الإنجليزى، فى صفقة تقدر قيمتها المادية بـ45 مليون يورو.

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