بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين، تنفيذ حملة إغاثية وإنسانية شاملة لنازحي مدينة الموصل تستغرق أسبوعا يجرى خلالها توزيع 150 طنًا على الأقل من المواد الغذائية.

وقال منسق إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية محمد العنزي -في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن الجمعية وضعت خطة إغاثية يستفيد منها نحو 40 ألف شخص من أهالي الموصل النازحين يتم خلالها توزيع سلات غذائية وقسائم شرائية عليهم في مدن إقليم كردستان العراق إضافة إلى الأحياء المحررة من الموصل.

وأضاف أن الخطة الإغاثية ستستغرق أسبوعا وتنفذ بإشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل ومؤسسة البارزاني الخيرية.

وبين أنه سيتم توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على النازحين من الموصل والمقيمين في المخيمات، إضافة إلى النازحين داخل الأحياء المحررة من مدينة الموصل بساحليها الأيسر والأيمن.

وأشار في هذا السياق إلى أن أمس الأحد شهد توزيع 1500 سلة غذائية على النازحين من الموصل والمقيمين في مخيم (الخازر) الواقع جنوب غرب أربيل.

وذكر أن برنامج المساعدات يشمل أيضا النازحين الجدد من الموصل والمقيمين في مدينتي أربيل والسليمانية وسيتم توزيع القسائم الشرائية على نحو ألف عائلة نازحة لإعطاء الحرية لهم لشراء احتياجاتهم.

وأكد أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي للنازحين العراقيين تأتي ضمن المبادرة الإنسانية لدولة الكويت التي تحمل شعار (الكويت بجانبكم) وتهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في الظرف الراهن من أجل التخفيف من معاناته.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي قامت منذ مطلع العام الحالي بتوزيع نحو 40 ألف سلة غذائية على النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق إضافة إلى إرسال 50 ألف سلة غذائية إلى الأحياء المحررة من الموصل.