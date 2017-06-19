الهلال الأحمر الكويتي ينفذ حملة إغاثية شاملة لنازحي الموصل2017-06-19 12:43:37
بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين، تنفيذ حملة إغاثية وإنسانية شاملة لنازحي مدينة الموصل تستغرق أسبوعا يجرى خلالها توزيع 150 طنًا على الأقل من المواد الغذائية.
وقال منسق إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية محمد العنزي -في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن الجمعية وضعت خطة إغاثية يستفيد منها نحو 40 ألف شخص من أهالي الموصل النازحين يتم خلالها توزيع سلات غذائية وقسائم شرائية عليهم في مدن إقليم كردستان العراق إضافة إلى الأحياء المحررة من الموصل.
وأضاف أن الخطة الإغاثية ستستغرق أسبوعا وتنفذ بإشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل ومؤسسة البارزاني الخيرية.
وبين أنه سيتم توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على النازحين من الموصل والمقيمين في المخيمات، إضافة إلى النازحين داخل الأحياء المحررة من مدينة الموصل بساحليها الأيسر والأيمن.
وأشار في هذا السياق إلى أن أمس الأحد شهد توزيع 1500 سلة غذائية على النازحين من الموصل والمقيمين في مخيم (الخازر) الواقع جنوب غرب أربيل.
وذكر أن برنامج المساعدات يشمل أيضا النازحين الجدد من الموصل والمقيمين في مدينتي أربيل والسليمانية وسيتم توزيع القسائم الشرائية على نحو ألف عائلة نازحة لإعطاء الحرية لهم لشراء احتياجاتهم.
وأكد أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي للنازحين العراقيين تأتي ضمن المبادرة الإنسانية لدولة الكويت التي تحمل شعار (الكويت بجانبكم) وتهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في الظرف الراهن من أجل التخفيف من معاناته.
يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي قامت منذ مطلع العام الحالي بتوزيع نحو 40 ألف سلة غذائية على النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق إضافة إلى إرسال 50 ألف سلة غذائية إلى الأحياء المحررة من الموصل.
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
"كتاب الإمارات" يستبعد قطر من ملتقى الإبداع الخليجي
حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر وذلك في أحدث تطور للمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:23 GMT
-
تجنبها.. 3 ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل ...Mon, 19 Jun 2017 02:46:41 GMT
-
مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
-
"حصان يدخل حانة" تحصد جائزة "بوكر" العالمية
فاز الكاتب ديفيد غروسمان بجائزة مان بوكر العالمية، عن روايته “حصان يدخل حانة” التي تمنح إلى أفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية، وتُمنح مناصفة بين المؤلف ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:20 GMT